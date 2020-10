Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: In der brandenburgischen Landeshauptstadt findet am Mittag der zentrale Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Bundespräsident Steinmeier wird die Hauptrede halten. Die offiziellen Feierlichkeiten am 3. Oktober werden jedes Jahr von dem Bundesland ausgerichtet, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. Das ist in diesem Jahr Brandenburg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 05:00 Uhr