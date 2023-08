Deutschland fehlen altersgerechte Wohnungen

Köln: In Deutschland fehlen laut einer Studie fast zwei Millionen altersgerechte Wohnungen. Das geht aus einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft - kurz IW- in Köln hervor. Demnach gab es im Jahr 2022 drei Millionen Haushalte, in denen Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit lebten. Demgegenüber standen nur 1,2 Millionen barrierearme Wohnungen zur Verfügung - etwa mit breiten Türen und ebenerdigen Duschen. Schätzungen zufolge werden bis 2035 rund 3,7 Millionen Haushalte so eine Wohnung benötigen. Das IW rief die Bundesregierung auf, den Um- und Neubau solcher Wohnungen deutlich stärker zu fördern als bisher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 23:00 Uhr