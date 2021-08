Deutschland erklärt Südfrankeich zum Hochrisikogebiet

Das Wetter: In der Nacht meist trocken

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils klar und meist trocken. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Morgen zunächst freundlich, später von Westen her teils gewittriger Regen. Am Sonntag vor allem in Südbayern weitere Regenfälle. Am Montag überwiegend freundlich und trocken. Tageshöchstwerte 18 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2021 17:00 Uhr