Deutschland erklärt Italien wieder zum Hochrisikogebiet

Berlin: Deutschland stuft weitere Länder als Hochrisiko-Gebiete ein. Von übermorgen an fallen auch Italien, Malta, San Marino und Kanada in diese Ländergruppe. Das hat vor allem Konsequenzen für ungeimpfte und nicht genesene Menschen, die aus diesen Ländern einreisen: Sie müssen für zehn Tage in Quarantäne und können sich nach frühestens fünf Tagen freitesten. Wer über einen 2G-Nachweis verfügt, kann diesen vor der Einreise übermitteln - dann entfällt die Quarantänepflicht. Schon an Weihnachten waren auch Spanien und Portugal wieder als Hochrisikogebiete ausgewiesen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 13:00 Uhr