Deutschland erinnert mit Requiem an verstorbenen Papst Franziskus

Berlin: Acht Tage nach dem Tod von Papst Franziskus gedenkt Deutschland seiner mit einem Trauergottesdienst. An dem Requiem in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte werden Bundespräsident Steinmeier teilnehmen, Bundestagspräsidentin Klöckner und weitere hochrangige Vertreter der Bundesrepublik. Auch zahlreiche kirchliche Würdenträger haben sich angekündigt. Geleitet wird die Messe vom Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Dieser würdigte den Papst zuvor als Brückenbauer, der Kirchen und Welt mit Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammengeführt habe. Der Gottestdienst ist nicht öffentlich, nur geladene Gäste werden dabei sein, er wird aber live ab 11 Uhr 15 im Fernsehen übertragen. - Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das Konklave zur Wahl des neuen Oberhauptes der katholischen Kirche beginnt am 7. Mai.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 10:00 Uhr