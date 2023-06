Deutschland erinnert an Opfer der Zugunglücke von Eschede und Burgrain

Meldungsarchiv - 03.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Eschede: Hinterbliebene, Überlebende, Helfer und Anwohner haben in Eschede an das Zugunglück am 3. Juni 1998 erinnert. Gemeinsam mit Vertretern von Politik und Bahn kamen sie am Vormittag an der Gedenkstätte zusammen. Bei dem Unglück vor 25 Jahren kamen 101 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Ein gebrochener Radreifen hatte dazu geführt, dass der ICE entgleiste und eine Brücke rammte. - Gedenken auch in Garmisch-Partenkirchen: im Ortsteil Burgrain war heute vor einem Jahr ein Regionalzug entgleist; fünf Menschen starben. Verursacht haben das Ungück den Ermittlern zufolge marode Betonschwellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 18:00 Uhr