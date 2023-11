Deutschland erinnert an judenfeindliche Pogrome vor 85 Jahren

Berlin: Deutschland erinnert heute an die Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren. Zur Stunde läuft die zentrale Gedenkfeier in der Berliner Synagoge Beth Zion. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, erklärte, der Terroranschlag der Hamas auf Israel habe auch in Deutschland tiefe Traumata, Ängste und Verunsicherungen hervorgerufen. Man müsse sich bewusst sein, was in den Köpfen der Jüdinnen und Juden vorgehe, wenn ein Mob durch die Straßen ziehe und die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden fordere - wenige Stunden nach dem grausamsten Verbrechen an Juden seit der Schoa. Zuvor hatte der Bundestag über den Schutz jüdischen Lebens debattiert. Bundesinnenministerin Faeser betonte die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Jüdinnen und Juden hierzulande.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 11:45 Uhr