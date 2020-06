Deutschland erhöht Beitrag zur Finanzierung der WHO

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: In der Corona-Krise stärkt Deutschland der Weltgesundheitsorganisation, WHO, demonstrativ den Rücken. Wie Gesundheitsminister Spahn bei einem Besuch in Genf ankündigte, erhöht Deutschland seinen Beitrag zur WHO in diesem Jahr auf mehr als 500 Millionen Euro. Dies ist laut Spahn ein neuer Höchststand. Er sprach von einem Akt der Solidarität, nationale Alleingänge seien bei der Bekämpfung der Pandemie zum Scheitern verurteilt. Die USA hatten kürzlich die Zusammenarbeit mit der WHO beendet. Präsident Trump wirft der Organisation vor, zu spät über die Corona-Gefahr informiert zu haben und unter dem Einfluss Chinas zu stehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 15:00 Uhr