Deutschland erfüllt erstmals Zwei-Prozent-Ziel der NATO

Brüssel: Deutschland erfüllt bei den Verteidigungsausgaben erstmals das Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Die Bundesregierung hat dem Militärbündnis Ausgaben von 90,6 Milliarden Euro gemeldet. Diese Rekordsumme entspricht einem Anteil von 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Laut Nato werden in diesem Jahr voraussichtlich 23 Bündnisstaaten die Zielmarke erreichen oder sogar überschreiten. Spitzenreiter ist Polen mit einer Quote von vier Prozent bei den Verteidigungsausgaben, gefolgt von Estland mit gut 3,4 Prozent. Beide Länder liegen damit noch vor den USA, die nach den jüngsten Schätzungen auf knapp 3,4 Prozent kommen dürften. Schlusslichter in dem Ranking sind Länder wie Spanien, Slowenien und Luxemburg, die derzeit bei etwa 1,3 Prozent liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 06:00 Uhr