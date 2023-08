Deutschland darf Luftabwehrsystem von Israel kaufen

Tel Aviv: Dem Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 von Israel an Deutschland steht offenbar nichts mehr im Weg. Israel hat nach eigenen Angaben die Erlaubnis aus den USA dafür bekommen. Das Rüstungsgeschäft war im März vereinbart worden und steht im Kontext der durch den Ukraine-Krieg veränderten Sicherheitslage. Das System kann Raketen in über 100 Kilometer Höhe zerstören und soll in Deutschland in gut zwei Jahren einsatzbereit sein. Es wurde von Israel und den USA gemeinsam entwickelt, deshalb haben die USA beim Verkauf ein Mitspracherecht. Der Bundestag hat dem vier Milliarden Euro-teuren Kauf bereits zugestimmt. Bundeskanzler Scholz hatte erklärt, dass er Arrow 3 als Teil des geplanten europäischen Luftschutzabwehrsystems nutzen wolle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 12:45 Uhr