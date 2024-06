Deutschland bringt immer weniger Plastikmüll ins Ausland

Berlin: Deutschland exportiert immer weniger Plastikmüll ins Ausland. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, wurden im vergangenen Jahr gut 694.000 Tonnen Kunststoffabfälle in andere Länder ausgeführt. Das sind rund acht Prozent weniger als im Jahr davor. Der Trend setzt sich damit fort: Verglichen mit dem Wert vor zehn Jahren haben sich die Exporte fast halbiert. Am meisten Plastikmüll aus Deutschland wurde im vergangenen Jahr in die Niederlande ausgeführt - auf Platz zwei liegt Malaysia, drittgrößter Abnehmer ist die Türkei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 09:45 Uhr