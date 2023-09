Deutschland braucht eine halbe Million neue Lehrer bis 2035

Frankfurt am Main: Angesichts steigender Schülerzahlen fehlen in Deutschland nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW bis 2035 mehr als eine halbe Million Lehrkräfte. Neben zusätzlichen Lehrern müssten auch viele Stellen wegen der anstehenden Pensionierungswelle neu besetzt werden, sagte die zuständige GEW-Leiterin für den Bereich Schule, Bensinger-Stolze, laut einem Bericht der "Bild". Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Düll, nannte die Zahl einen "Weckruf an die Politik". Er schlug einen Staatvertrag vor, damit der Bund verantwortlich ist für die Ausbildung der Lehrkräfte. - Gestern hatte die Kultusministerkonferenz eine neue Prognose vorgelegt: Demnach steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschland stärker als bislang angenommen. Als Gründe nennt die KMK die zuletzt stetig angestiegenen Geburtenzahlen sowie die hohe Zahl von Zuwanderern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 03:00 Uhr