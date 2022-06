Deutschland bleibt EU-Hauptabnehmer von russischer Energie

Schauspieler Peter Reusse stirbt im Alter von 81 Jahren

Berlin: Der Schauspieler Peter Reusse ist im Alter von 81 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Reusse machte in der DDR Karriere. Nach einem Studium an der Babelsberger Filmhochschule spielte er an verschiedenen Theatern, später wurde er Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Seine erste Hauptrolle vor der Kamera übernahm er 1965 in "Denk bloß nicht, ich heule" von Frank Vogel. Der Film über Probleme der Nachkriegsjugend in der DDR landete nach Probeaufführungen bis zur Wende im Giftschrank. Nach dem Ende seiner Schauspielkarriere widmete sich Reusse der Malerei und Bildhauerei, schrieb Gedichte, Erzählungen und Drehbücher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 13:00 Uhr