Deutschland bietet Aufbauhilfe für Flughafen in Kabul an

USA vereiteln angeblich weiteren Anschlag auf Flughafen Kabul

Kabul: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen zweiten möglichen Anschlag in der afghanischen Hauptstadt verhindert. Eine Drohne habe ein Fahrzeug in der Nähe des Flughafens getroffen. Darin sollen mehrere potenzielle Selbstmordattentäter des örtlichen Ablegers der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" gesessen haben, heißt es aus dem Pentagon. Da es nach dem Luftangriff eine Explosion gab, geht das US-Militär davon aus, dass sich in dem Fahrzeug eine große Menge Sprengstoff befunden hatte. - Von Flughafen in Kabul starten derzeit die letzten Evakuierungsflüge der USA. Etwa 1.000 Menschen warten auf dem Gelände noch auf ihre Ausreise. Ein Vertreter der westlichen Sicherheitskräfte sagte, man wolle garantieren, dass noch heute alle ausländischen Zivilisten in Sicherheit gebracht werden. Die Luftbrücke nach Kabul soll übermorgen enden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 18:30 Uhr