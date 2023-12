Deutschland bestreitet EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland

Hamburg: Bei der Heim-EM im nächsten Jahr bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft das Eröffnungsspiel in München am 14. Juni gegen Schottland. Wie die Auslosung in Hamburg außerdem ergab, sind die weiteren Gruppengegner Ungarn und die Schweiz. In der Bundesliga hat Leipzig Aufsteiger Heidenheim mit 2:1 besiegt. Außerdem spielten: Mönchengladbach - Hoffenheim 2:1 und Bochum - Wolfsburg 3:1. Der FC Bayern hatte sein für heute angesetztes Heimspiel gegen Union Berlin wetter-bedingt abgesagt.

