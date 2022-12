Deutschland bestellt iranischen Botschafter ein

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der ersten Hinrichtung eines Demonstranten seit Beginn der Proteste im Iran hat Deutschland den Botschafter der islamischen Republik einbestellt. Das hat das Auswärtige Amt am späten Abend bestätigt, ohne Einzelheiten zu nennen. Außenministerin Baerbock hatte der Führung in Teheran zuvor "Menschenverachtung" vorgeworfen. Mohsen Schekari sei, so die Grünen-Politikerin wörtlich, "in einem perfiden Schnellverfahren" abgeurteilt und hingerichtet worden, weil er anderer Meinung als das Regime gewesen sei. Der 23-Jährige soll laut iranischer Justiz im September bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied einer paramilitärischen Miliz verletzt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 06:00 Uhr