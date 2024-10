Deutschland besiegt Bosnien-Herzegowina mit 2:1

Zenica: In der Fußball-Nations League hat die deutsche Mannschaft Bosnien-Herzegowina mit 2:1 besiegt. Mit seinen zwei Toren brachte Deniz Undav die DFB-Elf in Führung. Erst in der 70. Minute gelang Edin Dzeko der Gegentreffer für die Bosnier. Deutschland bleibt damit auf Viertelfinalkurs und trifft am Montag auf die Niederlande.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 23:00 Uhr