Deutschland bekommt rund 647 Millionen Euro Brexit-Hilfe

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Deutschland bekommt voraussichtlich rund 647 Millionen Euro an EU-Geldern, um die Folgen des Brexits abzuildern. Wie der Rat der Europäischen Union mitteilte, wurden der sogenannte Brexit-Fonds und die vorläufige Mittelverteilung endgültig beschlossen. Damit könnten nun öffentliche und private Unternehmen unterstützt werden, die nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU mit zusätzlichen Kosten, Verlusten oder anderen nachteiligen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen konfrontiert seien. In Deutschland soll das Geld unter anderem Fischern zugutekommen, die von der Fischerei in britischen Gewässern abhängig sind. So können unter anderem Kurzarbeitergeld sowie Umschulungen oder Ausbildungen finanziert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 16:00 Uhr