Deutschland bekommt Flüssiggas aus den Emiraten

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abu Dhabi: Deutschland erhält in Zukunft Flüssigerdgas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während der Golfreise von Bundeskanzler Scholz schloss der Energiekonzern RWE einen Vertrag über die Lieferung von zunächst knapp 140.000 Kubikmetern LNG ab. Das Gas soll demnach im Dezember am neuen Terminal in Brunsbüttel bei Hamburg eintreffen, weitere Lieferungen sollen folgen. Deutsche Firmen beziehen darüberhinaus künftig Diesel und kohlenstoffarmen Ammoniak aus den Emiraten, einen Trägerbrennstoff für Wasserstoff. In diesem Bereich wollen beide Länder enger zusammenarbeiten. Zum Abschluss seines Golf-Besuchs ist Scholz inzwischen in Katar eingetroffen. Am Abend fliegt der Kanzler, der von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, zurück nach Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 17:00 Uhr