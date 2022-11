Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Deutschland bekommt ab 2026 Flüssigerdgas aus Katar. Wie Katars Energieminister mitteilte, hat der Energieriese Qatar Energy ein Abkommen über die Lieferungen nach Deutschland geschlossen. Das Gas soll demnach zunächst an das US-Unternehmen Conoco Phillips verkauft werden, das es dann nach Brunsbüttel liefert. Der Vertrag laufe über mindestens 15 Jahre, so der Energieminister bei der Vertragsunterzeichnung heute in Doha. Jährlich sollen bis zu 2 Millionen Tonnen geliefert werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte sich im Frühjahr auf einer Reise nach Katar um so einen Vertrag bemüht. Heute sagte er auf der Industriekonferenz in Berlin, die Firmen hätten ihre Verträge eigenständig geschlossen. Zu Details wollte er sich nicht äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 11:00 Uhr