Deutschland begeht erstmals Veteranentag

Berlin: Mit einem Nationalen Veteranentag sind erstmals die Verdienste deutscher Soldaten gewürdigt worden. Dazu gab es in bundesweit mehr als 100 Orten Feste, Bundeswehr-Appelle und Militärvorführungen. Bei der zentralen Vernstaltung in Berlin sagte Verteidigungsminister Pistorius, es sei in den letzten Jahrzehnten zu kurz gekommen, denjenigen Wertschätzung, Dank und Respekt entgegenzubringen, die bereit seien für Freiheit, Frieden und Sicherheit ihre Gesundheit oder sogar das Leben aufs Spiel zu setzen. Ähnlich äußerte sich Bundestagspräsidentin Klöckner.

