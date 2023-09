Deutschland beendet Solidaritätsmechanismus für Flüchtlinge aus Italien

Berlin: Die Bundesregierung setzt den Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien vorerst aus. Einen entsprechenden Zeitungsbericht bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums. Der Grund für den Schritt ist demnach, dass sich Italien weigert, Flüchtlinge zurückzunehmen, die zuerst in Italien registriert wurden, dann aber illegal nach Deutschland weitergereist sind. Das betrifft dem Sprecher zufolge derzeit etwa 12.400 Menschen, nur zehn von ihnen wurden bisher aber zurückgeführt. Im Gegenzug setzt Deutschland nun den freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus mit Italien aus. Eigentlich hatte sich die Bundesregierung bereiterklärt, Menschen aus Ländern aufzunehmen, in denen besonders viele Migranten ankommen. Etwas mehr als 1.000 Menschen haben so bisher den Weg von Italien nach Deutschland gefunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 18:45 Uhr