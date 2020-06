Deutsches Wirtschaftsinstitut fordert weiteres Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Rezession durch die Corona-Krise hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein weiteres milliardenschweres Konjunkturprogramm gefordert. DIW-Präsident Fratzscher sagte, das beschlossene Programm von 130 Milliarden Euro gehe zwar in die richtige Richtung, stabilisiere aber nur kurzfristig. Ähnlich äußerte sich die IG Metall. Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrem wöchentlichen Podcast unterdessen das Konjunkturprogramm verteidigt. Allein die Zahl von 7 Millionen Kurzarbeitern zeige, in welcher schwierigen wirtschaftlichen Situation wir uns befinden, so die Kanzlerin. Bundesarbeitsminister Heil rechnet im Jahresverlauf allerdings mit einem deutlichen Rückgang der Kurzarbeit auf zwei bis zweieinhalb Millionen. Die Ausgaben für die Kurzarbeit seien gut angelegtes Geld, um das Land aus der schwierigen Situation zu führen, so Heil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 13:00 Uhr