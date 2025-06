Deutsches Tennisdoppel gewinnt Titel in Halle

Halle: Der Coburger Tennisprofi Kevin Krawietz darf sich einmal mehr Doppel-Sieger nennen. Mit seinem Spielpartner Tim Pütz aus Frankfurt hat er beim ATP-Turnier in Halle in Westfalen den Titel gewonnen. Das Duo besiegte die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori in zwei Sätzen. Im Einzel hat der Kasache Alexander Bublik den Titel geholt - mit einem Sieg gegen den Russen Daniil Medwedew.

