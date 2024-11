Deutsches Tennis-Team im Davis Cup-Halbfinale

Malaga: Das deutsche Tennis-Team steht bei den Davis Cup Finals im Halbfinale. Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff machten in Malaga das Weiterkommen gegen Kanada bereits nach den beiden Einzeln perfekt. Zunächst setzte sich Altmaier gegen Gabriel Diallo in zwei Sätzen durch. Dann bezwang Struff Denis Shapovalov in drei Sätzen. Im Halbfinale trifft Deutschland am Freitag auf die Niederlande.

