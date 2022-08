Deutsches Team holt zahlreiche Medaillen zum Abschluss der European Championships

Nachrichtenarchiv - 21.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der letzte Wettkampftag der European Championships ist für die deutschen Athleten und Athletinnen noch einmal erfolgreich gewesen. Am Nachmittag hat Dang Qiu im Tischtennis-Einzel die Goldmedaille gewonnen. Er setzte sich im Finale gegen Darko Jorgic aus Slowenien in fünf Sätzen durch. Im Damen-Einzel musste Nina Mittelham im Finale gegen die Österreicherin Sofia Polcanova verletzungsbedingt aufgeben und gewann damit die Silbermedaille. Der Turner Nils Dunkel erreichte am Pauschenpferd überraschend den dritten Platz. Besonders erfolgreich waren die deutschen Kanutinnen und Kanuten. Sie konnten zweimal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze einfahren. Bayerns Sportminister Herrmann zeigte sich zufrieden mit den Europameisterschaften. Er dankte den Einsatzkräften für den reibungslosen Ablauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2022 18:00 Uhr