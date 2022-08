Deutsches Team holt weitere drei Medaillen bei Leichtathletik-EM

Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise Gewitter, am Tag im Süden und Osten Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, bei 17 bis 14 Grad. Im Süden gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen in Teilen Oberbayerns. Am Tag vielerorts bewölkt mit gewittrigen Schauern, in Süd- und Ostbayern auch länger anhaltender und ergiebiger Regen. Am Samstag wechselhaft, am Sonntag Wetterbesserung. Höchstwerte 17 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2022 20:45 Uhr