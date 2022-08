Deutsches Team holt nochmal zahlreiche Medaillen bei den ECS

München: Am letzten Tag der European Championships haben die deutschen Athletinnen und Athleten noch einmal zahlreiche Medaillen gewonnen. Allein die Kanuten fuhren bislang zu zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. Bei den Turnern hat Nils Dunkel überraschend Bronze am Pauschenpferd gewonnen. Er war nur mit einer Außenseiterchance auf die Medaillenränge in das Finale gestartet. Im Damen-Finale der Tischtennis-EM hat Nina Mittelham gegen die Österreicherin Sofia Polcanova verletzungsbedingt aufgeben müssen. Ihr bleibt damit Silber. Bei den Radrennfahrerinnen hat Lisa Brennauer aus Kempten eine Medaille knapp verpasst. Im letzten Rennen ihrer Karriere über 130 Kilometer zwischen Landsberg am Lech und München fuhr sie im Endspurt auf Platz vier. Derweil hat Bayerns Innen- und Sportminister Herrmann eine positive Bilanz der European Championships gezogen. Das größte Multisport-Event in München seit Olympia 1972 habe in allen Belangen die Erwartungen erfüllt, heißt es in einer Mitteilung.

