Deutsches Team holt fünf Medaillen bei Olympia

Tokio: Bei den Olympischen Spielen hat das deutsche Team am heutigen Wettkampftag fünf Medaillen geholt. In der Dressur-Einzelprüfung gingen Gold und Silber an die deutschen Reiterinnen: Jessica von Bredow-Werndl gewann bei ihren ersten olympischen Spielen bereits ihre zweite Goldmedaille. Isabelle Werth wurde mit der Stute Bella Rose Zweite. Eine Silbermedaille sicherte sich Judoka Eduard Trippel in der Klasse bis 90 Kilogramm. Bronze ging am 3-Meter-Brett an die Synchronspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger. Sarah Köhler hatte dem Deutschen Schwimmverband zuvor mit Bronze über 1.500 Meter die erste Beckenmedaille seit 13 Jahren beschert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 17:00 Uhr