Deutsches Team feiert erfolgreichen Tag bei den European Championships

Scholz und nordische Staaten sind uneins über Einreisestopp für Russen

Oslo: Deutschland und die nordischen Staaten sind sich uneins darüber, ob russischen Touristen die Einreise in die EU verwehrt werden sollte. Beim Gipfeltreffen drangen Finnland und Dänemark auf ein solches Verbot und begründeten dies mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Bundeskanzler Scholz lehnt hingegen eine generelle Einreisesperre ab und erinnerte an Russen, die vor dem Regime von Kremlchef Putin flüchten. Aber auch er findet es nicht richtig, wenn Russen in Europa - Zitat - "Sightseeing machen können", während Moskau in der Ukraine Menschen tötet. Die Regierungschefs von Schweden und Norwegen positionierten sich nicht in dieser Frage. Die Reise nach Oslo war für Kanzler Scholz auch sein Antrittsbesuch in Norwegen.

