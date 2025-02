Deutsches Skisprung Mixed-Team landet auf Platz eins

Lake Placid: Beim Skisprung-Weltcup in den USA hat das deutsche Mixed-Team überraschend gewonnen. Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Agnes Reisch und Selina Freitag ließen in Lake Placid die Favoriten Norwegen und Österreich hinter sich. - Bei den Rennrodel-Weltmeisterschaften in Kanada haben Max Langenhan und Felix Loch Gold und Silber geholt. Langenhan verteidigte in Whistler seinen Titel aus dem Vorjahr. Loch gewann im Einsitzer seine elfte WM-Medaille.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 01:00 Uhr