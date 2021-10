Deutsches Segelschiff rettet 34 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Ein deutsches Segelschiff hat im Mittelmeer 34 Menschen aus Seenot gerettet. Nach eineinhalb Tagen Warten konnten sie inzwischen im italienischen Lampedusa an Land gebracht werden. Das Schiff "Nadir" des Hamburger Vereins ResQship legte am Abend dort an. Alle Migranten - unter ihnen 15 Kleinkinder und eine hochschwangere Frau - wurden auf der italienischen Insel versorgt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.10.2021 01:00 Uhr