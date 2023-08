Deutsches Schiff durchquerte ukrainische Hoheitsgewässer im Schwarzen Meer

Odessa: Nach eineinhalb Jahren Wartezeit hat ein deutscher Frachter erfolgreich den ukrainischen Teil des Schwarzen Meers durchquert. Das bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Reederei Schulte. Das Schiff war im Februar vergangenen Jahres vom Überfall der Russen auf die Ukraine überrascht worden. Seitdem lag die "Joseph Schulte" in der Hafenstadt Odessa fest. Ein Teil der Besatzung wurde aus der Ukraine herausgeholt. Eine ukrainische Rumpfmannschaft hielt den Frachter in Schuss. Vergangene Woche wies die ukrainische Marine dann einen sicheren Seekorridor aus. Den nutzte heute die "Joseph Schulte". Bei der Fahrt waren nach Reedereiangaben nur ukrainische Seeleute an Bord.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 23:15 Uhr