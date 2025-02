Deutsches Rodler-Doppel und Einzel gewinnt Gesamtweltcup

Peking: Das deutsche Rennrodel-Doppel Tobias Wendl und Tobias Arlt hat zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Die beiden 37-Jährigen aus dem Berchtesgadener Land siegten auch im letzten Rennen in Peking. Rekordweltmeister Toni Eggert und sein neuer Partner Florian Müller wurden dritte, hinter einem Duo aus Lettland. - Im Einzel schaffte Max Langenhan aus Friedrichsroda mit einem Erfolg in Peking die Titelverteidigung in der Gesamtwertung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 12:00 Uhr