Deutsches Rettungsschiff bringt 65 Migranten nach Sizilien

Pozzallo: Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Eye 5" darf am Nachmittag mit 65 Migrantinnen und Migranten an Bord in Sizilien anlegen. Unter den Geretteten befinden sich nach Angaben der Hilfsorganisation viele Frauen. Drei Menschen mussten demnach wegen schwerer Verätzungen durch Treibstoff medizinisch behandelt werden. Die Seenotretter hatten die Migranten gestern aus einem überfüllten Schlauchboot etwa 50 Seemeilen vor der libyschen Küste gerettet. Woher sie kommen, ist bisher nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 13:00 Uhr