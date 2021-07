Deutsches Olympia-Team holt einmal Silber und zweimal Bronze

Das Wetter in Bayern: Schwere Gewitter im Raum Garmisch-Partenkirchen

Das Wetter in Bayern: Am Abend oft sonnig; an den Alpen vereinzelt Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern im Raum Garmisch-Partenkirchen. Auch in der Nacht vereinzelt kräftige Gewitter bei 17 bis 13 Grad. Morgen vielerorts freundlich, nur von den Alpen bis ins südliche Niederbayern einzelne Schauer und Gewitter bei 20 bis 26 Grad. Am Sonntag vielerorts Regen. Montag Sonne und Wolken, nördlich der Donau einzelne Schauer. Höchstwerte nur noch 15 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 18:00 Uhr