Deutsches Museum stellt größten Meteoriten aus

München: Das Deutsche Museum stellt den schwersten und größten Meteoriten aus, der bisher in Deutschland gefunden wurde. Er ist fast 140 Kilogramm schwer und noch bis Ende Juni in der Raumfahrt-Ausstellung zu sehen. Der Eisen-Nickel-Klumpen aus dem All wurde vor fast fünf Jahren in einer Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Hof gefunden und deshalb "Issigau" genannt. Der Meteorit stammt laut Experten aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.02.2025 15:00 Uhr