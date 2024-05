Deutsches Museum präsentiert Deutschlands älteste Fotografie

München: Das Deutsche Museum verfügt über ein Foto aus dem Jahr 1837. Wie das Museum weiter mitteilte, handelt es sich um die älteste Fotografie Deutschlands - ein Münchner Motiv, das am kommenden Dienstag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Dann will die Entdeckerin auch ihre Erkenntnisse über das Lichtbild vortragen. Bisher war die Forschung davon ausgegangen, dass in Deutschland erstmals im Jahr 1839 ein Foto aufgenommen wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2024 19:45 Uhr