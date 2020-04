Deutsches Kreuzfahrtschiff verlässt australischen Hafen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Perth: Das seit Ende März in Australien ankernde deutsche Kreuzfahrtschiff hat sich auf die Heimreise gemacht. An Bord der "Artania" sind 79 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Während des Aufenthalts im Hafen von Fremantle starben drei Menschen, unter ihnen offenbar ein deutscher Passagier. In der Zwischenzeit waren etwa 840 Passagiere und Besatzungsmitglieder nach Deutschland geflogen worden, fast 50 kamen in australische Krankenhäuser. Das Schiff fährt nun über Zwischenstopps in Indonesien und den Philippinen in Richtung Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 13:15 Uhr