Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe enttäuscht vom Konjunkturpaket

Berlin: Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, ZDK, ist enttäuscht vom geplanten Konjunkturpaket der Großen Koalition. Die geplante Kaufprämie für Elektroautos sei nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, sagte ZDK-Präsident Karpinski. Auf den Höfen und in den Büchern der Autohändler stünden unverkaufte Neuwagen mit modernsten Verbrennungsmotoren im Wert von rund 15 Milliarden Euro. Auch die geplante allgemeine Mehrwertsteuersenkung helfe nicht, so Karpinski. Ministerpräsident Söder ist dagegen überzeugt, dass die Absenkung der Mehrwertseuer auf 16 bzw. fünf Prozent Kaufimpulse auslösen wird, die sich dann auch auf den Automarkt auswirken werden. Im B5-Thema des Tages bezeichnete er die geplante Steuersenkung deshalb als Herzstück der Einigung. Die Spitzen von Union und SPD hatten sich in der Nacht auf ein 130 Milliarden Euro teures Konjunkturpaket geeinigt. 120 Milliarden davon soll der Bund aufbringen und dazu Schulden machen. Bundestag und Bundesrat müssen den Plänen noch zustimmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.06.2020 11:15 Uhr