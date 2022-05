Deutsches Eishockey-Team verliert bei WM gegen Kanada

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM in Finnland gestartet. Gegen Titelverteidiger Kanada hieß es am Ende 3:5. Schon heute Abend steht das nächste Spiel an - gegen die Slowakei, den Olympia Dritten. Bundestrainer Söderholm gibt sich optimistisch, fordert aber auch einen stärkeren Auftritt seiner Führungsspieler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2022 06:15 Uhr