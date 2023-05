Deutsches Eishockey-Team holt WM-Silber

Meldungsarchiv - 28.05.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tampere: Deutschland hat bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland die Silbermedaille errungen. Im Finale unterlag die Mannschaft dem Favoriten Kanada mit 2:5. In den ersten beiden Dritteln konnte Deutschland bei den Toren noch gut mithalten gingen dabei auch in Führung. Im letzten Drittel aber waren die Kanadier klar überlegen und holten sich den Sieg. Für das deutsche Team ist das ein großer Erfolg. Es ist die erste Medaille bei einer Eishockey-WM seit 70 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 22:00 Uhr