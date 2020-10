Deutsches Doppel Krawietz/Mies gewinnt die French Open

Söder will harte Strafen für Maskenverweigerer

München: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen warnt CSU-Chef Söder vor der Gefahr, dass das öffentliche Leben in Deutschland wieder drastisch eingeschränkt werden muss. Er wolle einen zweiten Lockdown verhindern, aber wenn man nichts tue und aufpasse, laufe es unweigerlich in diese Richtung, sagte Söder bei der virtuellen Landesversammlung der Frauen-Union. Als Gründe für den Anstieg der Infiziertenzahlen nannte er unter anderem leichtsinniges Verhalten und eine nachlassende Disziplin beim Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sprach sich der CSU-Chef deshalb für härtere Strafen für Maskenverweigerer aus: 50 Euro Bußgeld seien zu wenig, es brauche 250 Euro bei einem Verstoß und 500 Euro bei Wiederholungen, sagte Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 22:00 Uhr