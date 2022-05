Deutsches Chorfest beginnt in Leipzig

Nachrichtenarchiv - 26.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Mit zwei Jahren corona-bedingter Verspätung hat das Deutsche Chorfest begonnen. Bis Sonntag treffen sich in Leipzig rund 9.500 Sängerinnen und Sänger von 350 Chören. Sie werden mehr als 500 Konzerte geben. An 23 Spielorten in der ganzen Stadt gilt dann das Motto: "Leipzig ist ganz Chor". Der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Ex-Bundespräsident Wulff, hofft, dass von dem Treffen in Leipzig eine Signalwirkung für den Chornachwuchs ausgeht. Deutschland sei ein Musikland. Ein besonderer Schwerpunkt des Festes liegt deshalb auch auf den Kinder- und Jugendchören.

