Deutscher Wetterdienst warnt vor Folgen des Klimawandels

Meldungsarchiv - 21.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Angesichts steigender Temperaturen und intensiverer Regenfälle warnt der Deutsche Wetterdienst vor den Folgen des Klimawandels. Bei der Vorstellung der Jahresbilanz mahnte DWD-Klimaexperte Becker wörtlich: "Wir kommen raus aus der Komfortzone". Mit starken Hitzewellen, Sonnenscheinrekorden und anhaltender Trockenheit sei das vergangene Jahr nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa unter den wärmsten seit Messbeginn gewesen. Stark- und Dauerregen gehörten bereits jetzt zu den schadenreichsten Wetterphänomenen in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 15:00 Uhr