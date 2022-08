Deutscher Wetterdienst hebt Unwetterwarnung für ganz Bayern teilweise auf

München: Nach starkem Dauerregen in der Nacht und heute früh hat der Deutsche Wetterdienst jetzt seine Unwetterwarnung für ganz Bayern aufgehoben. Ein Meteorologe sagte am Vormittag, nur noch wenige Orte vor allem im Südosten des Freistaats seien von heftigen Niederschlägen betroffen. Es handelt sich um ein Gebiet zwischen Chiemsee, Waging am See und Berchtesgaden. In der Nacht hat es wegen der Unwetter zahlreiche Feuerwehreinsätze gegeben, vor allem wegen vollgelaufener Keller, überlaufender Bäche und vieler Äste auf den Straßen. Die Bahnstrecke Lindau-Bregenz war kurzzeitig gesperrt. Vereinzelt kam es auf Bundesstraßen zu Aquaplaning. Laut Polizei wurde niemand ernsthaft verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2022 11:15 Uhr