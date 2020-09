Deutscher verunglückt in österreichischen Alpen

Autobranche hofft auf weitere staatliche Hilfen

Berlin: Vor dem Autogipfel am Dienstag im Kanzleramt fordern Grüne und IG Metall weitere staatliche Hilfen für die Branche. IG Metall-Chef Hofmann verlangte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" einen Fonds, der sich an Unternehmen in Not beteiligt. Dies würde kleineren und mittleren Firmen die Kraft zu Investitionen ermöglichen. Grünen-Chefin Baerbock sieht das ähnlich und fügte wörtlich hinzu: "Wir müssen Mittelständlern und Zulieferern Zeit verschaffen." Der Autoverband VDA bestätigte, dass die Lage vieler Unternehmen weiterhin angespannt sei. Zwar werden mittlerweile wieder mehr Autos verkauft. Doch der weltweite Absatzeinbruch im Zuge der Pandemie hat den deutschen Autobauern schwer zu schaffen gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 14:00 Uhr