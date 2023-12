Deutscher Tourist wird bei Messerangriff in Paris getötet

Paris: In der französischen Hauptstadt ist am Abend ein junger deutscher Tourist bei einer offenbar islamistischen Attacke getötet worden. Der mutmaßliche Täter griff das Opfer und seine Begleitung unweit des Eiffelturms mit einem Messer an, die Frau blieb körperlich unversehrt. Danach verletzte er eine weitere Person mit einem Hammer, eine andere erlitt einen Schock. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest. Als Motiv gab er an, er habe es nicht ertragen, dass Muslime getötet werden, unter anderem im Gaza-Streifen. Ein Bekennervideo wird derzeit geprüft. Aus Polizeikreisen hieß es, der Mann sei als radikaler Islamist bekannt. Er war 2016 wegen der Planung eines Anschlags zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.

