Deutscher Städtetag will mehr Flexibilität bei Freigabe von Impfungen

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch der Deutscher Städtetag fordert mehr Flexibilität beim Verimpfen des AstraZeneca-Impfstoffs. Kurzfristige Änderungen bei der Priorisierung müssten in den Kommunen möglich sein, so Hauptgeschäftsführer Dedy. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, man wolle impfen und nicht Impfstoff horten. In einigen Bundesländern würden die strikten Vorgaben bereits flexibilisiert und Impfungen für die zweite Gruppe zugelassen, sagte Dedy. In den übrigen Ländern müsse das jetzt schnell erfolgen. CDU-Chef Laschet sprach sich dagegen aus, die Impfreihenfolge zu ändern. Zunächst seien die Verwundbaren dran, etwa chronisch Kranke. Es brauche aber mehr Tempo, um die Dosen von AstraZeneca zu verimpfen, so der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Gestern hatten sich mehrere Länderchefs, auch Ministerpräsident Söder, dafür ausgesprochen, nicht genutzten Astrazeneca-Impfstoff für alle Impfwilligen freizugeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 06:00 Uhr