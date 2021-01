Deutscher Städtetag warnt vor kommunalen Defiziten

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städtetag warnt wegen der Corona-Pandemie vor kommunalen Defiziten in Höhe von mindestens 35 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Rheinischen Post, in den Rathäusern schrillten die Alarmglocken. Die Corona-Folgen würden große Lücken in die Kassen reißen. Wenn die Investitionen kippten, dann werde auch ein Großteil der Aufträge für die Wirtschaft und das Handwerk vor Ort fehlen. Deshalb appelliere der Städtetag dringend an Bund und Länder, die fehlenden Gewerbesteuern auch für die Jahre '21 und '22 auszugleichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 11:00 Uhr